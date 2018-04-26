شاهدوا بالصور نجمة عالمية تستنسخ طلّة نجوى كرم الفضية.. أيهما الأجمل!؟

تُعد النجمة اللبنانية نجوى كرم واحدة من أبرز أيقونات الموضة في العالم العربي، حيث تتألق في اختيارات أزيائها سواء في حفلاتها الغنائية أو حتى في المناسبات الخاصة.

الفنانة المكسيكية تاليا، وهي واحدة من أبرز نجمات المسلسلات المكسيكية، استنسخت طلّة فضية سبق وظهرت بها شمس الأغنية اللبنانية، وذلك خلال حضورها حفلThe Donna Summer musical ، حيث ارتدت Jumpsuit مرصّع بالشوارفسكي، حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.

نفس الـJumpsuit ارتدته نجوى خلال احيائها العيد الوطني في البحرين في ديسمبر 2017، إلا أن فانز النجمة اللبنانية أكدوا أنها بدت أكثر جمالاً وجاذبية في هذه الإطلالة.. هل توافقهم الرأي؟.

من ناحية أخرى، تلتقي نجوى كرم بمحبيها في باريس، بحفل غنائي تحييه يوم 23 يونيو المقبل، وذلك على مسرح Palais des Congres.