شاهدوا بالفيديو ضخامة إستقبالات التهنئة التي أقامتها بلقيس لطفلها الأول

شاركت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ الجمهور تفاصيل إستقبالات التهنئة التي اقامتها بعد ولادة طفلها الأول تركي.

ونشرت بلقيس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كشفت فيه عن تفاصيل الضيافة الفخمة والحلويات التي قدمتها لضيوفها كذلك المباركات التي جهزت لتقدم للضيوف والتي كانت تحمل اسم مولودها.

وأبدى المتابعون إنبهارهم بالديكورات الجميلة والمميزة التي قامت بها بلقيس من أجل طفلها.



وفي أول تعليق لها بعد الولادة وجهّت بلقيس رسالة شكر وإمتنان إلى كل من بارك لها قائلةً:” عجز لساني عن التعبير عن مدى فرحتي بحبكم وتباريككم..والله من كثر التباريك اللي من كل مكان بالعالم ما استطعت أرد على الكل وهذا دليل ذوقكم ومحبتكم..لا حرمني ولا خلاني الرب منكم وكل الشكر لاخواني واخواتي في المجال الفني والاعلامي..بوركتم جميعا والله يقدرني على رد الجميل”.