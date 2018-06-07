شاهدوا بصورة رومانسية.. جيجي حديد تؤكد عودتها لزين مالك ‎

بعدما أثارا ضجة واسعة بسبب انفاصالهما، على ما يبدو أنّ عارضة الأزياء العالمية ​جيجي حديد​ وحبيبها الفنان ​زين مالك​ عادا لبعضهما. وأشارت بعض الصحف العالمية إلى أن الثنائي أعادا لم شملهما من جديد يوم 13 آذار.



ومن جهتها، نشرت حديد على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة حميمة تجمعها بمالك، إذ ظهرت متمددة على صدره أثناء قضاء وقته بلعبة “بوكيمون”.



واكتفت حديد بالتعليق على الصورة بـ ” بعد انتهاء الحفل يكون الأمر أشبه بجعلها تمطر بطاقات “بوكيمون”.” إلاّ أنّ أكثر ما أكّد هذا الأمر هو نشر زين صورة لبطاقة بوكيمون عبر هذه الوسائل.