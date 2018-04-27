شاهدوا بعد خروجه من المستشفى.. أول صورة لمحمد منير في منزله

استقبل الفنان محمد منير عدداً من اصدقائه في منزله بعد خروجه من المستشفى، وظهر منير في الصور مرتدياً الجلباب النوبي الذي اعتاد على ارتدائه في منزله دوماً أثناء تواجده مع الأصدقاء.

منير يقضي حالياً فترة نقاهة بعد اجرائه عملية جراحية لتوسيع الحالب في احدى مستشفيات القاهرة،

وزاره خلال فترة تواجده في المستشفى عدداً كبيراً من الفنانين والأصدقاء القدامى كما تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان على صحته كان أبرزها من الفنانين محمد فؤاد وعمرو دياب ومي كساب وغيرهم.

وكان منير قد عانى آلاماً مبرحة تم على إثرها نقله الى المستشفى من أجل الاطمئنان على صحته، وبعد الفحوصات قرر الأطباء إجراء عملية سريعة لتوسيع الحالب. وظل “الكنج” داخل غرفة العمليات لأكثر من 6 ساعات خرج بعدها إلى غرفة عادية استقبل خلالها زواره حيث حرص على الغناء لهم رغم عدم مرور أكثر من ساعة على اجراء العملية الجراحية.

يذكر أن آخر أعمال منير أغنية بعنوان “افرح بالحياة” قدمها ضمن احدى الحملات الدعائية وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب لكنها لم تحقق نجاحاً كبيراً.