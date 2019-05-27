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شاهدوا بعد مهاجمتها.. “يقبرني حمرتك” جو رعد يصالح سيرين عبد النور مباشرة على الهواء

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joe cyrinee

بعدما سبق وهاجم الفنان جو رعد إطلالة الممثلة سيرين عبد النور في الهيبة الحصاد، إنتهز جو فرصة وجوده في حفل سحور شركة الصبّاح وصالح سيرين .
وفي التفاصيل، بادر جو الى تقبيل سيرين أثناء إجرائها إحدى المقابلات وحضنها لتردّ قائلة: “شو بدي أعمل في ؟ المشكلة إنو قلبو طيّب” ! .
وبدوره أشار جو إلى أنه فرح بلقائه سيرين وأشاد بأدائها وتمثيلها قائلاً: ” ممثلة فظيعة ” لتعود الأمور بعدها إلى مجاريها بينهما .

وكان جو قد هاجم سيرين بعدما أطلّت بأحمر الشفاه في الهيبة وذلك في تغريدة له عبر “تويتر” جاء فيها : “سيرين عبد النور امرأة جميلة أما مهنياً، بالنسبة لرموشك وحمرتك أنت ونايمي ما بيقطعوا! بالنسبة للتعنيف يللي تعنفتيه وصوتك وصل لجبل الهيبة ولا شعرة من شعراتك انهزوا! وحمرّتك الحمرا ما انزاحت ولا اتلطخت بتمنى ما تزعلي وبعرفك كريمة الأخلاق وما تقوليلي إنه رموشك و حمرتك طبيعيين”.

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