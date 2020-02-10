شاهدوا بلقيس تتسوق لطفلها من أميركا.. والجمهور يهاجمها

كعادتها العفوية، شاركت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو خلال قيامها بالتسوق من أحد المراكز التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، واثارت بسبب تعليقها جدلاً واسعاً.

واستعرضت الفنانة اليمنية مجموعة من المستلزمات الطبية وغير الطبية الخاصة بالاطفال، ولفتت إلى ان المنتوجات والابتكارات في أميركا كثيرة وغريبة وفي غاية الاهمية ولا يمكن ان تجدها في مكان اقامتها، إلا انها تعرضت بسبب ما قالته لهجوم من بعض متابعيها ولكنه لم ترد عليهم.

واكد العديد من متابعيها وجود هذه المستلزمات في الصيدليات في دبي والسعودية والكويت ولبنان وغيرها من الدول العربية، لافتين إلى انها لا تقوم بالبحث عنها في الأماكن الصحيحة وربما لا تبحث بنفسها في بلدها لذلك لا تجد منها.

وانتقد البعض حديثها، معتبرين انها تضخم وتستعرض خلال تسوقها في أميركا وتقلل من شأن الدول العربية التي يتواجد فيها كل الاشياء ومن مختلف الماركات العالمية وبأسعار مشابهة لتلك التي ذكرتها. في حين دافع عنها العديد من متابعيها على اعتبار انها تحاول نشر المنفعة والمعلومة للجميع ولا يوجد في كلامها اي تباهي.