شاهدوا.. بلقيس فتحي تثير قلق وحيرة جمهورها بعد سقوطها في كواليس أغنيتها الجديدة!

آثارت النجمة الخليجية بلقيس فتحي حيرة وقلق جمهورها بسبب فيديو قامت بنشره عبر حسابها الخاص بموقع “انستغرام” من كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة:”النفسية محتاجة” .

وظهرت “بلقيس” في الفيديو وهي تسقط أرضاً أثناء تصوير أحد مشاهد الكليب وهي ترقص، وعلقت على الفيديو، وقالت:”لا يفوتكم من كواليس كليب “النفسية محتاجة”، وطبعا الباروكة صرعتني وطحت من على الكرسي وقمت وكملت”.



وعلى الرغم من تناول “بلقيس” للأمر بشكل كوميدي، إلا إنها آثارت حيرة وقلق جمهورها لسقوطها بهذة الطريقة، وأنهالوا عليها بالأسئلة ما أذا كانت سقطت بهذة الطريقة وهي حامل أم أن تصوير الكليب تم قبل حملها .

وكانت قد طرحت بلقيس فتحي كليب أغنيتها “النفسية محتاجة” عبر قناتها على “يوتيوب” في 23 أبريل الجاري، وطلت به بشخصية مقدمة لنشرة أخبار لكن يدور الكليب في قالب كوميدي .

وطرحت هذة الأغنية ضمن ألبومها الأخير، والذي حمل اسم “أراهنكم” و طرحته الصيف الماضي، وصورت هذا الكليب تحت قيادة المخرج سلطان العبد المحسن ، والأغنية من كلمات تركي الشريف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع سيروس .

هذا وتنتظر “بلقيس” وضع طفلها الأول من رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، وقررت إطلاق اسم “تركي” عليه بعد أن كشفت عن أنتظارها لطفل ذكر .