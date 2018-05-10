شاهدوا.. تامر حسني في كواليس عفوية من فيلمه الجديد “البدلة”

شارك الفنان المصري ​تامر حسني​ الجمهور أجواء كواليس تصوير فيلمه الجديد “​البدلة​” المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

ونشر حسني عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الكواليس، حيث بدت اجواء عفوية تسيطر على التصوير.

وتفاعل معه متابعيه بشكل كبير، معبرين عن جماستهم وفضولهم في إنتظار العرض.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين بينهم أكرم حسني، وأمينة خليل، ومحمود البزاوي، وماجد المصري، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد العدل.

وكان اطلّ حسني العام الماضي خلال عيد الفطر من خلال فيلمه “تصبح على خير” شاركه بطولته الممثلاتان درة ونور.