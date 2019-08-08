شاهدوا.. توبا بويوكستون تتعرض للإنتقادات بسبب اطلالتها

حضرت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ حفل زفاف ابنة الفنان التركي تامر ليفانت، وانتشرت صورة لها مع ابنتيها، الا انها تعرّضت لانتقادات لاذعة بسبب اطلالتها التي اعتبرها الجمهور بالعادية جدا ولا تتناسب مع مناسبة حفل زفاف.

وأبقت توبا على تسريحة الشعر الإفريقية التي اعتمدتها مؤخرا، ولم تلاقي اعجاب الجمهور.

على صعيد آخر، قالت توبا مؤخرا ان هناك مفاوضات على عدة اعمال، الا انها لم تختر أي مسلسل لغاية الآن.

يُذكر أن مسلسل “جسور والجميلة” كان آخر أعمال بويوكستون الدرامية، والذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​.