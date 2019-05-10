شاهدوا.. جاد شويري يعتذر من فيفي عبده

قدم الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري إعتذاره من الراقصة المصرية فيفي عبده بعد مشاركته في الإيقاع بها في برنامج ” رامز في الشلال ” الذي يقدمه الفنان رامز جلال حالياً ضمن السباق الرمضاني.
ونشر شويري عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس التصوير وعلّق بالقول:” مش صدفة انو اول حلقة كانت مع فيفي عبدو، روحها الحلوة و جماهيريتها بتضمن نجاح أي عمل و انا متأسف علناً أني خنت ثقتها الكبيرة فيّ، بس محبتي الها ما الها حدود”.
وتابع قائلا:”ما تنسوا تحضروا حلقات رامز في الشلال على و MBC1 MBC مصر، انا في معظم حلقات رمضان”.