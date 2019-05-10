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شاهدوا.. جاد شويري يعتذر من فيفي عبده

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jadshwery

قدم الفنان والمخرج اللبناني ​جاد شويري​ إعتذاره من الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ بعد مشاركته في الإيقاع بها في برنامج ” ​رامز في الشلال​ ” الذي يقدمه الفنان ​رامز جلال​ حالياً ضمن السباق الرمضاني.

ونشر شويري عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس التصوير وعلّق بالقول:” مش صدفة انو اول حلقة كانت مع فيفي عبدو، روحها الحلوة و جماهيريتها بتضمن نجاح أي عمل و انا متأسف علناً أني خنت ثقتها الكبيرة فيّ، بس محبتي الها ما الها حدود”.

وتابع قائلا:”ما تنسوا تحضروا حلقات رامز في الشلال على و MBC1 MBC مصر، انا في معظم حلقات رمضان”.

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