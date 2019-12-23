الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. جاستين بيبر في صورة مثيرة مع زوجته

شاهدوا.. جاستين بيبر في صورة مثيرة مع زوجته

بواسطة -
0 536
Justin Bieber Says Wife Hailey Is His Gift This Year in Steamy Pic

شاهدوا.. جاستين بيبر في صورة مثيرة مع زوجته

شارك المغني الكندي جاستين بيبر صورة مثيرة تظهره واقفاً بين فخذي زوجته عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاماً.
بيبر كان عاري الظهر ويكشف عن سرواله الداخلي وهو يقبلها ويحاول إنزال سرواله الجينز، وعلق على الصورة :”هديتي هذا العام ..هايلي بيبر” حيث كانت زوجته تنظر من فوق كتفه وقد اعتمدت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأشقر.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

My gift this year @haileybieber #mycalvins

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on


الصورة أظهرت بيبر وهو يحاول أن يوحي لمتابعيه أن ممارسة الحب مع زوجته هي أفضل هدية يقدمها لها.
ويبدو واضحاً من الصورة التي كانت بالأبيض والأسود أن ظهر المغني البالغ من العمر 25 عاماً خالياً تماماً من الوشوم.

أما مهنياً فيستعد جاستين بيبر لإصدار ألبومه الجديد الذي طال انتظاره وكشف أحد المصادر القريبة لقناة !E الإخبارية: “تم الإنتهاء من الألبوم تماماً وسيصدر قريباً، فهم يضعون اللمسات النهائية وسينتظرون بداية عام 2020”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.