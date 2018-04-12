شاهدوا.. جاستين بيبر يصدم جمهوره بإطلالته في شوارع لوس أنجلوس

صدم النجم العالمي ​جاستين بيبر​ جمهوره بإطلالة غير متناسقة، خلال ظهوره في شوارع ​لوس أنجلوس​، عندما كان متجهاً لحضور تصوير برنامج “Adam Sandler” الكوميدي.

وظهر بيبر في نعال مفتوح غير مناسب للخروج به الى الشارع وخصوصا لنجم شهير ومعروف! وقد انتعله مع جوربين حمر اللون وشعر غير متناسق، وقبعة رياضية وتي شيرت لونها فوشيا.

وفسر البعض أن بيبر أصبح على هذه الحالة، بسبب مروره بحالة إكتئاب بعد إنفصاله عن حبيبته النجمة العالمية ​سيلينا غوميز​.

ولايزال الغموض يلف علاقة المغني بيبر بغوميز، خصوصاً بعد قرار الإنفصال الذي قرراه لفترة، ومع عدم وضوح قرار غوميز في ما خص الإستمرار في العلاقة، أو الإنفصال نهائياً.