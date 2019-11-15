شاهدوا جان يامان في ملهى ليلي.. الراقصة تُغريه ويضع المال في صدرها

انتشر مقطع فيديو للنجم التركي ​جان يامان​ اثناء وجوده في الملهى الليلي برفقة اصدقائه، وأظهر هذا الفيديو اقتراب احدى الراقصات من جان فتفاعل معها وبدأ بالرقص معها، ومن ثم أظهر محفضته وسحب مبلغ من المال ووضعه على صدرها كهدية منه لها.

ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا، وتعليقات كثيرة من قبل الجمهور.

الجدير ذكره ان يامان زار “اسرائيل” مؤخرا من اجل تصوير اعلان عطور اسرائيلية، مقابل مليون ونصف دولار أميركي، الأمر الذي عرّضه لإنتقادات كثيرة، فالنجمة التركية جانسو ديري صُدمت حين معرفتها بهذا الأمر، وعبرت عن غضبها من يامان قائلة: “جان يامان لا يمثلنا”.