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شاهدوا.. جنون معجبةٌ كاظم الساهر توشم كلمات أغنيته على ظهرها

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kazem elsaher

كاظم الساهر

انتشر مقطع فيديو للفنان #كاظم_الساهر برفقة إحدى المعجبات التي التقته مصادفة.
وحين أرادت الفتاة التقاط صورة مع الساهر، أظهرت وشمها الموجود على ظهرها، وهو مقطع من أغنية “اش جايرك على المر”: “أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي”.
الفيديو أثار كثيراً من التعليقات حول جنون المعجبات والمعجبين، واعتبر أن تصرف المعجبة ينطبق عليه أغنية الساهر: “حبي الك حتى الجنون”.

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