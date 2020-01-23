انتشر مقطع فيديو للفنان #كاظم_الساهر برفقة إحدى المعجبات التي التقته مصادفة.
وحين أرادت الفتاة التقاط صورة مع الساهر، أظهرت وشمها الموجود على ظهرها، وهو مقطع من أغنية “اش جايرك على المر”: “أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي”.
الفيديو أثار كثيراً من التعليقات حول جنون المعجبات والمعجبين، واعتبر أن تصرف المعجبة ينطبق عليه أغنية الساهر: “حبي الك حتى الجنون”.
شاهدوا.. جنون معجبةٌ كاظم الساهر توشم كلمات أغنيته على ظهرها
انتشر مقطع فيديو للفنان #كاظم_الساهر برفقة إحدى المعجبات التي التقته مصادفة.