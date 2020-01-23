شاهدوا.. جنون معجبةٌ كاظم الساهر توشم كلمات أغنيته على ظهرها

انتشر مقطع فيديو للفنان #كاظم_الساهر برفقة إحدى المعجبات التي التقته مصادفة.

وحين أرادت الفتاة التقاط صورة مع الساهر، أظهرت وشمها الموجود على ظهرها، وهو مقطع من أغنية “اش جايرك على المر”: “أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي”.

الفيديو أثار كثيراً من التعليقات حول جنون المعجبات والمعجبين، واعتبر أن تصرف المعجبة ينطبق عليه أغنية الساهر: “حبي الك حتى الجنون”.