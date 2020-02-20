شاهدوا.. جورج وسوف يلتقي ابنته الوحيدة في قطر بعد طول غياب

الفنان #جورج_وسوف موجود في قطر، منذ أكثر من أسبوع وقد أحيا هناك حفلاً في فندق “لاسيغال” حيث يقيم.

وتأتي زيارة وسوف إلى قطر بعد غياب أكثر من خمس سنوات، حينما أقام فترة في قطر للعلاج بعد إصابته بالجلطة منذ أكثر من ستّ سنوات، وهناك تعرّف إلى زوجته الثانية بطلة الراليات القطرية ندى زيدان، وقد شكّل زواجه منها آنذاك ضجة إعلامية كبيرة.

وسوف الذي رزق منذ أربع سنوات بطفلة من ندى، أطلق عليها اسم عيون لم يرها منذ ولادتها، إذ ولدت في قطر حيث تقيم والدتها.

ولم يتمكّن من زيارة قطر طوال الفترة الماضية ولم يرها، لكنّه كان على تواصل دائم بينه وبين ندى زيدان برغم انفصالهما، وكان يتواصل مع ابنته عبر تطبيق “الوتساب”، ولا قطيعة بينه وبين ندى برغم الانفصال، إذ ظلّ حريصاً على متابعة عيون عبر الهاتف.

الوسوف وفي معلومات خاصة، التقى أخيراً ابنته عيون التي دخلت عامها الرابع، وهذه المرة الأولى التي يلتقي بها وسيبقى حالياً في قطر لمدّة من الوقت.

وكانت ندى زيدان وبعدما توقفت عن عملها بطلة راليات، بسبب زواجها، عادت الى مزاولة نشاطها، إضافة إلى كونها وجهاً إعلانياً لعدد من الماركات التجارية.