شاهدوا.. جيجي حديد تحتفل بعيد ميلادها الـ 23.. وأناقة الفتيات تخطف الأنظار وكأنّهن على منصة العروض

وصل أفراد عائلة حديد إلى حفل عيد ميلاد ابنتهنّ جيجي الـ23 بإطلالاتٍ مُلفتة وأنيقة، فبدا أفراد العائلة وكأنهم يتحضّرون لاقتحام منصة عروض الأزياء، بسبب اختياراتهم للفساتين والمكياج وتسريحات الشعر التي كانت غايةً في الرّوعة.

ارتدت نجمة الحفل جيجي حديد فُستان ميتاليك لونه ذهبي، كشف عن جسدها الرّشيق، فتصميمه من الناحية العلوية جاء سترابلس أي من دون أكتاف، وطوله الذي وصل إلى أعلى الفخذين، كما انتعلت معه كعبا عاليا لونه ذهبي أيضاً.



وعلى صعيد تسريحة الشعر والمكياج، اعتمدت حبيبة زين مالك السابقة تسريحة الشعر المموج، واختارت مكياج العيون الذهبي مع أحمر شفاه بلون النيود. لم تقلّ أناقة بيلا حديد عن أناقة شقيقتها صاحبة عيد الميلاد جيجي، فتألّقت هي الأخرى بفُستان شفاف بتصميم جلد النمر، انتعلت معه صندلا مكشوفا، في حين اعتمدت مكياج العيون السموكي مع تسريحة شعر ذيل الحصان العلوية.

تواجد في عيد ميلاد جيجي أيضاً والدتها يولاندا حديد، ولفتت جيجي الأنظار بفُستان ميتاليك لونه فضّي، استوحت تصميمه من جلد التمساح، وانتعلت معه كعبا عاليا ذهبيا، في حين اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان المنخفضة.

يُذكر أنّ والد جيجي رجل الأعمال “محمد حديد” حضر عيد ميلاد ابنته أيضأً، بالإضافة إلى شقيقها عارض الأزياء الصاعد “أنور حديد” الذي وصل الحفل برفقة حبيبته “نيكولا بيلتز”، كما شارك جيجي فرحة عيد الميلاد بعض صديقاتها من مجال عروض الأزياء أمثال ليلي ألدريج، وهايلي بولدوين، وجوان سمولز وأوليفا كولبو.