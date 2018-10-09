شاهدوا.. جيم كاري يهاجم دونالد ترامب ويصفه “بالخائن”

ظهر النجم العالمي ​جيم كاري​ المعروف بالأدوار الكوميدية، بمهرجان نيويوركر للأفلام المستقلة في دورته الجديدة لعام 2018، وشارك بأمسية تثقيفية للسينمائيين الشباب ضمن فقرات المهرجان.

وأجرى جيم حواراً خلال الأمسية تطرّق فيه حول أبرز أعماله القادمة في السينما حيث قال انه سيظهر قريبا بدور جديد بالنسخة السينمائية من فيلم “سونيك” المستوحى من لعبة الفيديو “جيم” الشهيرة.

وتطرق جيم كاري، في حديثه عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي وصفه بالخائن لأنّه سمح بتعيين القاضي المتحرش “كافنوه” رئيسا للمحكمة العليا في أميركا.