شاهدوا.. حسن الرداد يرد على اتهامات الإيحاءات الجنسية و الألفاظ الخادشة بمسلسل ”الزوجة 18“

رد الفنان المصري حسن الرداد على الاتهامات التي طالت مسلسله الرمضاني ”الزوجة 18″، بشأن وجود إيحاءات جنسية وألفاظ خادشة للحياء، مشيرًا إلى أن العمل مصنف عمريًا من الجهات المسؤولة.

وقال الرداد، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”لا توجد إيحاءات جنسية فجة، والإفيهات تتناسب مع موضوع المسلسل الذي يدور حول رجل مزواج، فمن الطبيعي أن يكون هناك جمل جريئة ولكن بحدود لا يمكن أن نتخطاها، ولهذا السبب تضع الرقابة التصنيف العمري المناسب لكل مسلسل“.

وأضاف: ”لا ننظر إلى الانتقادات، نهتم فقط بالنقد الإيجابي والآراء المنطقية، المسلسل كوميدي خالص، ولكنه يخلو من الإسفاف، وما زال الوقت مبكرًا للحكم على نجاح عمل من عدمه“.

وتابع: ”سعيد جدًا بردود الفعل على دور الفنان محمود البزاوي في المسلسل، هو فنان كبير يستحق الإشادة، وهذا النجاح من شأنه أن يرفع قيمة العمل ويزيده نجاحًا“.

يذكر أن اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رصدت بعض التجاوزات المتعلقة بمسلسل ”الزوجة الـ 18″ خاصة في الحلقة العاشرة، كما نال العمل انتقادات حادة على السوشيال ميديا، ووصفوه بـ“الإسفاف“.

ويشارك في بطولة ”الزوجة 18“ إلى جانب الرداد، كل من ناهد السباعي، شيماء سيف، محمود البزاوي، هيدي كرم، وغيرهم من الفنانين.