شاهدوا حفل زفاف شقيق باريس هيلتون من حبيبته يخطف الانظار

شاركت نجمة تلفزيون الواقع “​باريس هيلتون​” متابعيها صورًا لحفل زفاف شقيقها “​بارون هيلتون​ ” من حبيبته “تينا غرافين” عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد برز في الصور فستان العروس تينا الأبيض المصنوع من الدانتيل المُزيَّن بتنورة من قماش التول، بينما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة مرفوعة إلى الوراء زيَّنتها بطرحة بيضاء من التول، واعتمدت القليل من مستحضرات التجميل، كما أمسكت باقة ورود ملوّنة، بينما تألَّق “بارون” ببدلة توسكيدو بيضاء أنيقة جدا.

كما نشرت “باريس” صورة عائلية، حيث اختارت هي ووالدتها وشقيقتها “​نيكي هيلتون​” اللون الأزرق للحفل، فتألقت بفستان أزرق طويل بطبعات على شكل ورود ملونة، بينما تزيَّنت تنورته بكشاكش، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة انسدلت على جانبي كتفها، بينما اختارت والدتها فستان طويل أزرق سماوي، وضافة على اطلالتها قبعة رأس من القش. أما “نيكي” فارتدت فستانًا قصيراً أزرقًا مرصَّع بالكامل مبرزًا رشاقتها وساقيها الممشوقتين



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