شاهدوا.. حفيدة ميمي جمال تخطف الأنظار بجمالها الناعم في عقد قرانها

احتفلت الفنانة ميمي جمال بعقد قران حفيدتها مريم، لتشارك متابعيها على انستقرام بصور خاصة من هذه المناسبة السعيدة، رغم أنها اتخذت قراراً بالابتعاد عن الأضواء.

ميمي جمال نشرت عدة صور من عقد قران حفيدتها مريم، ظهر في إحدى الصور العروسين مع والدة العروس وجدتها الفنانة المصرية، وعلقت على هذه اللقطة العائلية المميزة لتقول: “يوم كتب كتاب مريم حفيدتي الف مبروك ليكي ولحسين حبيبي”.

وتفاعل متابعو ميمي جمال مع جمال حفيدتها الناعم، التي أبرزته بإطلالة بيضاء أنيقة بموديل جمبسوت، جاء تصميمه من الدانتيل من أعلى مع بنطلون واسع، وتركت العروس شعرها منسدل.

وانهالت التهاني على ميمي جمال من محبيها، الذين دعوا للعروسين بالسعادة الزوجية، وأن ينعم بالصحة على الفنانة المصرية التي ابتعد عن الأضواء بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى.الجدير بالذكر أن ميمي جمال أعلنت اعتزالها للفن في عام 2017، بعد وفاة زوجها حسن مصطفى، معبرة عن أسفها لعدم تمكنها من مواصلة مشوارها الفني في غيابه، وأنها ترغب في السفر والعيش مع أسرتها دون أي التزامات.وكان الفنان حسن مصطفى رحل عن عالمنا في عام 2015 بعد صراع مع المرض.