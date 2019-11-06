شاهدوا حلا شيحة تثير الجدل برسالة.. هذا ما قالته عن الخوف والشك!

أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل بين متابعيها عندما وجهت رسالة؛ عبر حسابها الخاص على إنستغرام؛ إلى الجمهور، طالبتهم فيها بالتحرر من الأفكار السلبية.
ونشرت مجموعة صور لها وعلقت عليها قائلة: “الخوف والشك والقلق من المجهول وبكرة اللي ممكن يبقى أحلى، دافع لقتل أيام أحلى، ما تخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها ويمكن مش موجودة أصلًا، خلوا التفاؤل سمة في حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها مش هتندموا أبدًا”.
كانت شيحة قد صرحت مؤخرًا؛ في حوار مصور، عن تفاصيل قصتها مع الحجاب والنقاب، بعد اعتزال فني دام 11 عامًا قررت بعده العودة للفن، كما أثارت بهذه التصريحات الجدل بسبب حديثها عن فرضية الحجاب.
قالت شيحة: “ارتديت الحجاب بعد فترة طويلة من عدم الراحة والتكيف بين حبي للتعمق للدين والصلاة والدفء الذي كنت أشعر به عند ارتدائي الحجاب أثناء الصلاة، وبين عملي كممثلة، كان سني وقتها صغيرا ولم أتمكن من الموازنة والعيش في المنتصف كما أمرنا الله”.