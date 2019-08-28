شاهدوا حلمي عبد الباقي​ ينتقد عري محمد رمضان: لا يتفق مع عاداتنا و موروثنا الثقافي

اعتبر عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية المصرية ​حلمي عبد الباقي​ ان حفل الفنان المصري ​محمد رمضان​ الأخير احتوى مشاهد عري، مشيرا الى ان استعراض رمضان جسمه لن يزيده شيئا.

وتابع ضمن مداخلة هاتفية له في برنامج “آخر النهار” على شاشة النهار، ان الفنانين يجب ان يكونوا قدوة للجمهور، ولمصر عادات وتقاليد وثقافة لا يمكن تجاوزها.

الجدير ذكره ان محمد رمضان كان قد تعرض مؤخرا للعديد من الانتقادات خصوصاً من جمهوره الذين قالوا ان حفله في الساحل الشمالي عانى من سوء تنظيم.