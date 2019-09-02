شاهدوا.. حليمة بولند تستعرض مفاتنها بفيديو جديد بعد نفخ هذا الجزء من جسمها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفاشينيستا حليمة بولند خلال عطلتها الصيفية، واثارت خلاله ضجة كبيرة، متهمين اياها بالقيام بعملية تجميل جديدة وبنفخ مؤخرتها.

واستعرضت بولند مفاتنها من خلال مشيتها المثيرة وحركات الدلع التي عمدت على القيام بها خلال التقاط الفيديو، ما اثار جدلاً واسعاً بين متابعيها الذين تفاعلوا بكثافة وانتقدوا اصرارها على اظهار مفاتنها واحداث ضجة، تحت شعار “خالف تعرف”.

ويأتي هذا المقطع الغريب بعد الضجة التي اثارتها بوثيقة انتشرت تتهمها بالحصول على وكالة عامة من بليونير كويتي ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول طبيعة علاقتها به، رغم اقدام الرجل المعني على نفي الامر بشكل نهائي.