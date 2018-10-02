شاهدوا.. حليمة بولند خائفة ومحطمة: هل سأموت قبل أن يأتي الوقت المناسب!

اثار قتل ​تارة فارس​ صدمة لدى المجتمع العربي وفي هذا السياق علقت الاعلامية ​حليمة بولند​ على الموضوع وعبرت عن شعورها بالحزن الشديد وقالت: “لا أعرف تارة فارس شخصيا ولم ألتق بها يوما.. ولكن اعتصر قلبي عند سماعي خبر اغتيالها.. خاصة أنه جاء بعد سلسلة اغتيالات نسائية في ​العراق​”.

وتناولت العراق في كلامها: “ما حطمني بالفعل ليس موت تارة لأن كل نفس ذائقة الموت ولكن ما يحطمني حقا هو ما يحدث في العراق بلد الحضارات، إلى متى؟”.

وكشفت انها خائفة من الذهاب الى العراق: “كنت أنوي زيارة العراق لأكثر من مرة وفي أكثر من دعوة لألتقي بجمهوري العراقي الغالي ولكنني كنت دائما أعتذر وانتظر الوقت المناسب.. هل سيأتي الوقت المناسب أم أنني سأموت قبل أن يأتي الوقت المناسب”.