شاهدوا.. حليمة بولند في جلسة تصوير مثيرة بالأحمر

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في إطلالة مثيرة ترتدي فستان باللون الأحمر أثارت إعجاب الجمهور الذي تناقل الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت حليمة بولند، عبر حسابها على “إنستغرام”، على أحدث جلسة تصوير لها قائلة: “طريقي باختياري وسأمشي بخطواتي الثابتة”.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة حليمة وعبروا عن إعجابهم بالفستان وبجمالها، فقالت إحدى متابعاتها وتدعى منى حسين: “الأحمر عليكي لي معنى تاني ما شاء الله”، بينما قال أحد متابعيها: “الناس تكبر إلا حليمة تصغر”، فيما كتبت آخر: “إطلالة ملكية يا حليمة”.