شاهدوا.. خالد النبوي يتحول للرئيس أنور السادات

نشر النجم خالد النبوي، مقطع فيديو من كواليس تحوله لشخصية الرئيس الراحل أنور السادات، عبر حسابه الشخصي بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى.

وظهر النبوي في مقطع الفيديو وهو يخضع لعملية التحويل لتجسيد شخصية الرئيس السادات عن طريق الميكاب والمكياج، والتي من المقرر ان يجسد بها شخصية الرئيس الراحل في مسرحية كامب ديفيد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتألق النبوي مؤخراً في مسلسله “ممالك النار” الذي جسد فيه شخصية “طومان باي” آخر سلاطين المماليك والتي شنق في نهايتها على باب زويلة، والمسلسل طرح في 14 حلقة، وشهد تحول ذروة الصراع العثمانى المملوكى، واحتلال مصر والشام على يد السلطان العثمانى سليم الأول، والتى عمل على تنفيذها 3 مخرجين، هم: السورى عزام فوق العادة، والإسبانى أليخاندرو توليدو، والبريطانى بيتر ويبر، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين العرب، منهم خالد النبوى فى دور طومان باى، والسورى رشيد عساف فى دور قنصوة الغورى، والسورى محمود نصر فى دور سليم الأول.