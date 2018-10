شاهدوا خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

View this post on Instagram

.. على قد ما ضحكنا مبارح بالليل ما حبيت احرمكن من هالضحكة 😂 هيدي #ليلى_عبيد الصراحة حتى تاريخ مبارح ما كنت بعرفها، ولكن فيديوتها اللي بتنزلهن على انستغرام خلتني اكتب عنها 🤣 ما بعرف شو بتحس المدام حتى تتصور هيك فيديوهات على الطرقات 😂😂 ركزولي على آخر فيديو واسمعوا منيح البنت اللي عم تصورها شو بتقول 🤣🤣🤣🤣 #نجمة_الطرقات #اينجوي #شرطة_المشاهير