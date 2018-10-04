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شاهدوا خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

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leila obeid

أثارت خبيرة التجميل اللبنانية ليلى عبيد، جدلاً واسعاً وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقاطع مصورة بطريقة لا يفهم ما القصد أو الهدف منها بخلاف لفت الانتباه.

وتوالت تعليقات رواد مواقع التواصل على الطريقة التي بدا عليها التصوير، وكأن ليلى عبيد تتعمد لفت انتباه رواد المواقع بطريقتها الغريبة والمثيرة للسخرية في التقاط مقاطع الفيديو.

 

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.. على قد ما ضحكنا مبارح بالليل ما حبيت احرمكن من هالضحكة 😂 هيدي #ليلى_عبيد الصراحة حتى تاريخ مبارح ما كنت بعرفها، ولكن فيديوتها اللي بتنزلهن على انستغرام خلتني اكتب عنها 🤣 ما بعرف شو بتحس المدام حتى تتصور هيك فيديوهات على الطرقات 😂😂 ركزولي على آخر فيديو واسمعوا منيح البنت اللي عم تصورها شو بتقول 🤣🤣🤣🤣 #نجمة_الطرقات #اينجوي #شرطة_المشاهير

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وتشغل عبيد منصب المديرة الإدارية للسنتر التجميلي “سنتر عبيد” في لبنان، وقد انضمّت إلى أسرة برنامج “عالم الصباح” في تلفزيون المستقبل اللبناني، وبدأت إعداد وتقديم فقرة تجميليّة خاصة بها ضمن البرنامج.
كما أصدرت كتاب “مملكة الجمال” الذي يعد بمثابة موسوعة جماليّة، وحقق نسبة مبيعات عالية جدّا في العالم العربي والعالم.leila obeid
وقد بات الظهور بأنماط مثيرة للجدل من خلال مقاطع مصورة أو مسجلة، واحدًا من الطرق التي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن أن تجعل من الشخصيات الشهيرة مادة للسخرية أو العكس، كما تقدّم شخصيات مغمورة إلى الرأي العام.

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