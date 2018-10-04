شاهدوا خبيرة تجميل لبنانية تثير سخرية رواد مواقع التواصل

أثارت خبيرة التجميل اللبنانية ليلى عبيد، جدلاً واسعاً وسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في مقاطع مصورة بطريقة لا يفهم ما القصد أو الهدف منها بخلاف لفت الانتباه.

وتوالت تعليقات رواد مواقع التواصل على الطريقة التي بدا عليها التصوير، وكأن ليلى عبيد تتعمد لفت انتباه رواد المواقع بطريقتها الغريبة والمثيرة للسخرية في التقاط مقاطع الفيديو.



وتشغل عبيد منصب المديرة الإدارية للسنتر التجميلي “سنتر عبيد” في لبنان، وقد انضمّت إلى أسرة برنامج “عالم الصباح” في تلفزيون المستقبل اللبناني، وبدأت إعداد وتقديم فقرة تجميليّة خاصة بها ضمن البرنامج.

كما أصدرت كتاب “مملكة الجمال” الذي يعد بمثابة موسوعة جماليّة، وحقق نسبة مبيعات عالية جدّا في العالم العربي والعالم.

وقد بات الظهور بأنماط مثيرة للجدل من خلال مقاطع مصورة أو مسجلة، واحدًا من الطرق التي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن أن تجعل من الشخصيات الشهيرة مادة للسخرية أو العكس، كما تقدّم شخصيات مغمورة إلى الرأي العام.