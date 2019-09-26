شاهدوا.. خطيبة محمد فراج ترد على منتقدي فستانها العاري: ظهري زي كفي مفيش فرق

بعد أن تعرضت لحملة شديدة من الهجوم والانتقادات حول إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ردت الفنانة الشابة بسنت شوقي بشكل عنيف على منتقدي فستانها في أحد اللقاءات التليفزيونية على هامش المهرجان، مؤكدة أن الكلام تسبب فى إزعاجها لأنه تعرض لعائلتها، سواء والدها ووالدتها أو خطيبها الفنان محمد فراج.



ورداً على سؤال خاص بردود الأفعال عن الفستان قالت: “رد الفعل عليه مكنش لطيف خالص وإحنا بنحب نطلع القطط الفاطسة فى بعض.. لو أنا في هوليوود لابسة الفستان ده هيبقي واو فظيع، وأنا أصلا بلعب سباحة فالضهر ده بالنسبالي زي الكف”.

وتابعت: “اللي مش عاجبه ميبصش وكمان بيقولوا كلام يضايق الناس اللي تخصنى سواء أمي أو أبويا أو خطيبي، ليه تقولوا كلام يضايق الناس مش من حقك توافق أو متوافقش، دي واحدة عاقلة وهي اللي ربنا هيحاسبها”.