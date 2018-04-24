شاهدوا خفة دم عبدالله بالخير.. ويتمنى الزواج من هيفاء وهبي وميريام فارس ونانسي عجرم

أنهى المطرب الإماراتي عبد الله بالخير، الجدل المثار عقب تصريحاته المتكررة حول زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واعترف فى تصريحات خاصة لبرنامج “قالوا وقلنا”، المُذاع على قناة “الأولى” المصرية الفضائية، إنه لم يتزوج حتى الآن بالرغم من أن عمره تجاوز 76 عاماً.

وأكد بالخير للإعلامية ولاء لاشين أنه كان يتمنى الزواج من امرأة تحمل نفس مواصفات الفنانات اللبنانيات هيفاء وهبي وميريام فارس ونانسي عجرم، واستدرك مشيراً إلى أن المطربة هيفاء وهبي تعتبر الأقرب إلى قلبه ويتمنى الزواج منها، قائلاً: حكون سعيد جداً لو اتزوجها.

يذكر أن بالخير روّج أكثر من مرة قصة زواجه من هيفاء وهبي مؤكداً أن الطلاق حدث بسبب الغيرة، وهو ما نفته هيفاء أكثر من مرة، وتبين لاحقاً أن الخبر مجرد دعابة من المطرب الإماراتي.