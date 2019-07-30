شاهدوا.. خلاف بين طليقة وائل كفوري ونضال الاحمدي يظهر للعلن

تواصلت طليقة النجم اللبناني وائل كفوري، آنجيلا بشارة، مع الإعلامية نضال الأحمدية عبر الإنستغرام، وأرسلت لها عددًا من الرسائل لتبادر الإعلامية وترد عليها.

حوار حصل بينهما، لكن آنجيلا، وبعد نشرها لمقال مدح فيه أخلاق وائل وكيف رفض الحديث عن أي شيء يخض حياته الشخصية، حذفت بشارة، الأحمدية عن الإنستغرام مع بلوك، وحُذفت كل الرسائل بينهما بشكل تلقائي بحسب شروط الإنستغرام، لكن آنجيلا سرّبت جزءً من المحادثة إلى أحد متابعيها، وقد تكون هي من تدير ذلك الحساب.