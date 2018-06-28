شاهدوا.. دنيا بطمة تتعرض للإنتقادات بسبب ملابسها القصيرة والشفافة على البحر

تعرّضت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ للإنتقادات بسبب ظهورها الأخير، مع زوجها المنتج البحريني ​محمد الترك​ في ​جزر المالديف​، حيث كانت تستجم مع زوجها على شاطئ البحر، وقد أطلت برداء أسود قصير وشفاف، عاري الكتفين والذراعين، ارتدته فوق ملابس البحر.

وعبّر البعض عن إستيائهم الشديد من إطلالتها، ووصفوها بالجريئة جداً، مؤكدين أنهم لم يعتادوا على رؤيتها بمثل هذه الملابس.



وكانت بطمة قد كشفت أن الرحلة كانت بتنظيم مفاجئ من زوجها، حيث كتبت: “رحلة استجمام ورلااااكس وراحة انا والحب بجزر المالديف.. شكرًا عمري على المفاجأة”.