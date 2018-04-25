شاهدوا دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالاتها.. فهل أجرت عملية تجميل جديدة؟

حالة من الصدمة عاشها جمهور الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ بعد ما ظهرت بإطلالة جديدة حيث بان وجهها متورماً ومنفوخاً جداً بطريقة غير طبيعية وفقا لصورها السابقة، مما طرح العديد من الاسئلة حول ما اذا كانت بطمة خضعت لعمليات تجميل جديدة او حقن بوتوكس.



وفي التفاصيل فقد نشرت بطمة مجموعة من الصور من أحدث إطلالة لها اثناء زيارتها لأحد متاجر المجوهرات وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فانهالت التعليقات على الصورة، مما دفع بطمة باتخاذ قرار بإلغاء خاصية التعليقات.

الصور عادت وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث انتقدوا الإطلالة، ودعوها الى عدم الاستعانة بعمليات التجميل بحسب وصفهم.