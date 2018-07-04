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شاهدوا.. ديانا حداد تنتقد تكبر نانسي عجرم على المغاربة وتنشر فيديو استقبالها بالمغرب

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شاهدوا.. ديانا حداد تنتقد تكبر نانسي عجرم على المغاربة وتنشر فيديو استقبالها بالمغرب

شاهدوا.. ديانا حداد تنتقد تكبر نانسي عجرم على المغاربة وتنشر فيديو استقبالها بالمغرب

انتقدت الفنانة ديانا حداد ابنة بلدها الفنانة نانسي عجرم ، بطريقة غير مباشرة بعدما اتهمت الأخيرة بالتعالي على المعجبين و التكبر عليهم خلال زيارتها المغرب لإحياء حفل ضمن مهرجان موازين .

حديث ديانا جاء عبر مقطع فيديو نشرته عبر السناب شات ، قالت فيه :
” نحن نقول دائماً من تواضع الله رفعه ، التواضع شيء عظيم مني و جر ، الفنان بلا محبة الناس لا شيء ، دون أن يشعر أنه منهم و هم منه ، و لا يوجد أي فارق بينه و بينهم ، و من لا يكون كذلك من الأفضل أن يجلس في منزله ” .
و قد نشرت ديانا فيديو آخر من إحدى زياراتها للمغرب ، ظهرت فيه و هي بين الناس و كيفية تعاملها معهم ، ففسر البعض بأن الفيديو موجه كما الكلام للفنانة اللبنانية نانسي عجرم .

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