شاهدوا.. ديانا حداد تنتقد تكبر نانسي عجرم على المغاربة وتنشر فيديو استقبالها بالمغرب

انتقدت الفنانة ديانا حداد ابنة بلدها الفنانة نانسي عجرم ، بطريقة غير مباشرة بعدما اتهمت الأخيرة بالتعالي على المعجبين و التكبر عليهم خلال زيارتها المغرب لإحياء حفل ضمن مهرجان موازين .



حديث ديانا جاء عبر مقطع فيديو نشرته عبر السناب شات ، قالت فيه :

” نحن نقول دائماً من تواضع الله رفعه ، التواضع شيء عظيم مني و جر ، الفنان بلا محبة الناس لا شيء ، دون أن يشعر أنه منهم و هم منه ، و لا يوجد أي فارق بينه و بينهم ، و من لا يكون كذلك من الأفضل أن يجلس في منزله ” .

و قد نشرت ديانا فيديو آخر من إحدى زياراتها للمغرب ، ظهرت فيه و هي بين الناس و كيفية تعاملها معهم ، ففسر البعض بأن الفيديو موجه كما الكلام للفنانة اللبنانية نانسي عجرم .