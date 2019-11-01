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شاهدوا ديما قندلفت تعلّق على مقارنتها بسلاف فواخرجي.. بماذا تتخطاها الأخيرة !

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لفتت الممثلة السورية ديما قندلفت إلى أن الممثلة السورية سلاف فواخرجي تتخطاها بالجمال، وأن الأخيرة أجمل منها، مؤكدة أن سلاف إمرأة جميلة جداً.
وجاء جواب قندلفت هذا ردا على سؤال الممثل باسم ياخور ومقدم برنامج “أكلناها” “بشو بتتخطاكي سلاف، بالقدرات التمثيلية أم بالجمال أو بالإلتزام والهدوء بأعمالها”.

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