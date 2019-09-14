الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. ديمة الجندي تهاجم نسرين طافش: “أذت ديما بياعة وشقيقتي”.. وسأعتذر عن...

شاهدوا.. ديمة الجندي تهاجم نسرين طافش: “أذت ديما بياعة وشقيقتي”.. وسأعتذر عن أي عمل تشارك به

بواسطة -
0 124
dina aljundi nesreen tafesh

قالت النجمة السورية ديمة الجندي أنها لا يمكن أن تكون والنجمة السورية نسرين طافش صديقتين لأن كل منهما من طينة مختلفة وطريقة حياة مختلفة .
وفي ردها على سؤال إذا ما كانت ستقبل ببطولة عمل يجمعها بنسرين قالت ديمة خلال حلولها ضيفة ليل امس على برنامج ” اكلناها ” الذي يقدمه النجم السوري باسم ياخور : “على الأرجح وبشكل كبير سأعتذر عن العمل لأن نسرين أذت صديقتي ديمة بياعة وأذت أختي ولا يمكن أن أعمل مع ناس يؤذون الأخرين .
وفي ردها عما إذا كانت الخيانة سبب طلاقها من المخرج فراس دهني قالت ديمة : ” الخيانة وعدم التفاهم هي اسباب طلاقي ولست نادمة على هذا القرار على الإطلاق و أعتبره أهم قرار صحيح اتخذته في حياتي ” .
ولفتت ديمة إلى أنها تفكر بالزواج بالوقت الحالي في حين رفضت أن تذكر اسم شخص من الذين تقدموا لخطبتها

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.