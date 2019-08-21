شاهدوا.. دينا الشربيني ترقص مع عمرو دياب على أنغام أغنيته الجديدة!

نشر الشاعر تامر حسين فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ظهر فيه الفنان عمرو دياب، يرقص على أغنيته الجديدة “يوم تلات”، والتي تأتي ضمن أغاني ألبومه الجديد “أنا غير”، المقرر طرحه قريباً.

كما ظهرت بجوار عمرو دياب الفنانة دينا الشربيني، وهي ترقص على “يوم تلات” وسط أصدقائهما.

الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، الذي احتفل بعيد ميلاده، وتعد أغنية “يوم تلات” رقم 40 التي كتبها تامر حسين لدياب، حيث بدأ التعاون معه من خلال أغنية “وياه” العام 2009، والتي لاقت نجاحاً كبيراً.

“يوم تلات” من ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع أسامة الهندي، وتقول كلمات الأغنية: “يوم تلات، تلات بنات ندهوني، عالبُساط بَسط يا ناس عجبوني قاعدة وانبساط غداء وعزموني، فتفتوا الفتافيت وفَتنوني.. شكلها مؤامرة أعشق السمراء ولا أعشق البيضاء أُم الخدود حمراء الحياة حلوة ويا أُم روح حلوة كلهم حلوين جننوني…”.