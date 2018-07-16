شاهدوا رأي الجمهور بتصرفات نادين الراسي الأخيرة وصورها “الفاضحة”

تواجه الممثلة نادين الراسي هذه الأيام حملة هجوم واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أولها نتيجة نشرها لصور اعتبرها كثيرون “فاضحة” وهي ترتدي ملابس بحر مكشوفة أكثر من المعهود.

الأمر لم يقتصر عند هذا الحد فقط، بل تعدى ذلك، حيث نشرت فيديوهات اعتبرها البعض مسيئة لمسيرتها الفنية، بما ينعكس سلبا على اختياراتها للأعمال مستقبلاً.

ولا شك، أن تصرفات الممثلة نادين الأخيرة استفزت جمهورها كثيراً، معتبرين أنها تمر بفترة صعبة وضعتها في حالة نفسية سيئة.

موقع ” فوشيا” استطلع رأي الجمهور في الشارع حول وجهات نظرهم بتصرفات الممثلة نادين الراسي الأخيرة