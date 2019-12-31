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شاهدوا.. راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما الرومانسية

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ragheb jihan alama

راغب علامة وزوجته

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنان اللبناني ​راغب علامة​ وزوجته جيهان علامة، خطف أنظار عدد كبير جداً من المتابعين
وقد ظهر الزوجان في الفيديو، وهما يرقصان بطريقة رومانسية، فيما يؤدي راغب أغنيته “يا ريت فيي خبيها”.
ولفت الثنائي أنظار الحاضرين، وهو ما دفع جيهان إلى الشعور بالخجل.
يُذكر أن علامة كان قد طرح مؤخراً أغنيته الخليجية “كان غيرك أشر”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال.
وأبدع راغب بالأغنية وجعلنا نحب اللهجة الخليجية أكثر وقرّبها إلينا، إيقاعاً ولحناً وموسيقى أوصلت إلينا أجمل الكلمات الرومانسية والغزل، من سوبر ستار لم يخف يوماً من التجدد والتغيير.

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