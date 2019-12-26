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شاهدوا.. راغب علامة يحدث ضجة بظهوره بملابس النوم للمرة الأولى

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ragheb family

راغب علامة

أحدث الفنان اللبناني راغب علامة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور سجل له ولأسرته أثناء الاحتفال بأعياد نهاية العام.
وبدا فيه وهو يقوم برفقة زوجته جيهان وابنيه خالد ولؤي بالتحضيرات والاستعدادات اللازمة لذلك.

ووجه من خلاله إلى متابعيه رسالة تهنئة بالمناسبة متمنياً تحسن الأوضاع وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها بلده لبنان حالياً.
وأكثر ما لفت الأنظار هو ظهوره مرتدياً الروب المنزلي.

وركزت على ذلك الكثير من التعليقات حيث أعرب بعض المتابعين عن استغرابهم هذه الإطلالة فيما أشار آخرون إلى أنها تشكل دليلاً على عفوية الفنان.

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