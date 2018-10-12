شاهدوا راغب علامة ينشر صورة معبّرة مع نجله خالد .. وأصالة تعلّق

بعد أن نشر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ صورة معبّرة جمعته بنجله خالد بدا فيها الأخير وهو يهتم ويضع لمساته على إطلالة والده منذ أن كان صغيراً وإلى اليوم.

وعلّق عليها علامة قائلاً:”محظوظ أن أولادي خالد ولؤي مليئان بالإهتمام والحب، هنا خالد يضع لمساته السحرية، أحبك”.

ونالت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين حيث تخطى عدد معجبيها إلـ82 ألف خلال ساعات وكان لافتاً أعادت الفنانة السورية ​أصالة​ نصري نشر الصورة عبر صفحتها الخاصة وأبدت إعجابها بها حيث علّقت بالقول:” كتير حبيت هال صورة لراغب علامة ونجله الله يخلّيكم لبعض ويحفظ كلّ أبّ آمين يارب العالمين”.