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شاهدوا رامي عياش : كتبت وصيتي وأحتفظ بها في مكانٍ سري

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كشف الفنان اللبناني رامي عياش خلال مؤتمر صحفي لمهرجان موازين قبيل حفله أن :” مهمة الفنان لا تنحصر في الجانب الفني بل تمتد لتشمل الجانب الإنساني. وأضاف في هذا الصدد ” كتبت وصيتي واحتفظ بها في مكان سري. و أمنيتي الوحيدة في الحياة أن تصبح “عياش الطفولة” أكبر جمعية للأطفال في الوطن العربي.”
من جهة ثانية ، تنازل عياش عن أجره، لصالح الأطفال المحرومين من الدراسة في المغرب، تحت إشراف جمعية “عياش الطفولة”، التي يترأسها، والتي تعنى بتعليم الأطفال، ودعمهم، لإكمال مشروعهم الدراسي.

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