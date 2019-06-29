شاهدوا رامي عياش : كتبت وصيتي وأحتفظ بها في مكانٍ سري

كشف الفنان اللبناني رامي عياش خلال مؤتمر صحفي لمهرجان موازين قبيل حفله أن :” مهمة الفنان لا تنحصر في الجانب الفني بل تمتد لتشمل الجانب الإنساني. وأضاف في هذا الصدد ” كتبت وصيتي واحتفظ بها في مكان سري. و أمنيتي الوحيدة في الحياة أن تصبح “عياش الطفولة” أكبر جمعية للأطفال في الوطن العربي.”

من جهة ثانية ، تنازل عياش عن أجره، لصالح الأطفال المحرومين من الدراسة في المغرب، تحت إشراف جمعية “عياش الطفولة”، التي يترأسها، والتي تعنى بتعليم الأطفال، ودعمهم، لإكمال مشروعهم الدراسي.