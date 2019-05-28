شاهدوا رامي عياش: من حق كل الناس تغني ل فيروز.. وعمرو دياب افضل مغني في الشرق الأوسط

أوضح الفنان رامي عياش ما قالته ريما ابنة فيروز عندما حذّرت المطربين من التعدي على أغاني فيروز، قائلا: “هي تقصد أن يُسيء للأغاني السيدة فيروز، فمن حق الكل أن يغني لـفيروز حتى من لا يُجيد الغناء، لأنها ليست ملك نفسها، بل ملك للجمهور”.



وتحدث رامي عياش عن أسباب تصنيف عمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي وذلك خلال تواجد في برنامج “عايشة شو” وقال: “عمرو دياب هو المطرب رقم 1 في الوطن العربي، لأنه يحافظ على نجوميته ودومًا يجدد في ألبوماته، أما في لبنان فأعتقد أنه النجم راغب علامة”،



كما أكد رامي أنه لم يكن يقصد المطرب وائل كافوري حين نشر تويتة “يكفي أغاني التسعينات”، وخلال الحلقة غنّي أغنية وصفولي عيونك ضمن أغنيات ألبومه الجديد.

يعرض برنامج عايشة شو للإعلامية عايشة عثمان يوميًا بتوقيت القاهرة، عبر قناة القاهرة والناس في الساعة 11 مساءً، وعبر “القاهرة والناس 2” في الساعة 8 مساءً.

وعلى قناة “النهار” في تمام الـ9 مساءً، وعبر “الحوار التونسية” في الساعة 9 مساءً.