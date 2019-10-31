شاهدوا.. راندا البحيري تثير الجدل بلون شعرها الجديد وتصدم الجمهور

أجرت الممثلة المصرية رندا البحيري تعديلا على شعرها، اذ انها غيّرت لونه الى الأخضر الفاتح.

ونشرت راندا مقطع فيديو لها اثناء تواجدها عند مصفف الشعر، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اثارت راندا جدلا كبيرا بين المتابعين، فالبعض منهم عبّر عن اعجابه بهذا التعديل، فيما البعض الآخر لم يعجبه ذلك.

الجدير ذكره ان ​راندا البحيري​ تستعد في الوقت الحالي لبدء تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد “الأخ الكبير”، وعن العمل أكدت البحيري أن المسلسل ينتمي للدراما الإجتماعية ويمس كل عناصر الأسرة المصرية والعربية ويُقَدم بشكل عصري من مضمون وشكل مختلف.