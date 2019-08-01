شاهدوا.. رانيا يوسف بريئة من جريمة “فستانها”!!

قام المحامي المصري شعبان سعيد، محامي الفنانة المصرية ​رانيا يوسف​، التي اتهمتها السلطات المصرية مؤخراً بنشر الفسق والفجور، بسبب فستان ارتدته بمهرجان الغونة، بإصدار بيان يوضح فيه حفظ نيابة ٦ أكتوبر/ تشرين الأول، للتحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا ب​قضية الفستان​

نص البيان أتى كالآتي: “أصدرت نيابة ٦ أكتوبر الجزئية قرارها بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (حفظ التحقيقات) في القضية رقم ٢٤٨٧ لسنة ٢٠١٩ إداري ثاني الشيخ زايد وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الفستان والخاصة بالفنانة رانيا يوسف وذلك بعد قيام نيابة إستئناف القاهرة بإجراء التحقيقات اللازمة في البلاغات المقدمة من عدة أشخاص ضدها”