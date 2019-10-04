شاهدوا رجل يمسك بيد شمس ويربكها.. شاهدوا ما حدث وأشعل المواقع!

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو سجل للفنانة الكويتية شمس على هامش الحفل الذي أحيته في السعودية مؤخراً لمناسبة اليوم العالمي للمملكة.

وظهرت فيه وهي تلقي التحية على الصحافيين فيما يقف إلى جانبها رجل لم يظهر وجهه بوضوح. وحاول الامساك بيدها لكنها ابعدتها عنه بعد لحظات قليلة.



وبعد التقاط الصور لها فوجئ الجميع بإمساك الرجل بيدها مجدداً وخروجه برفقتها. وأثار الفيديو الجدل في أوساط متابعي تلك الحسابات وتساءل الكثيرون عن هوية الرجل معربين عن استهجانهم تصرفه.

ورأى آخرون أن الفنانةشعرت بالحرج والارتباك وأن هذا ظهر من خلال حركاتها. ويذكر ان شمس أحدثت ضجة منذ أيام بعدما نشرت على التطبيق صورة لها بفستان كاشف للصدر مع التعليق: “عندما تركب القطار الخطأ ‏حاول أن تنزل في أول محطة

‏لأنه كلما زادت المسافة زادت تكلفة العودة.مليت وأنا أعلمكم”.