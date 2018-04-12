شاهدوا ردّة فعل رامي عيّاش حينما قلّد صديقه “أمير الليل” !

شارك الفنان ​رامي عياش​ متابعيه، فيديو نشره على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد جمع هذا المقطع رامي بصديقه المهندس غدير حمادة الّذي قلّدَ دوره في مسلسل “أمير الليل”.

وفي الفيديو ظهر حمادة وهو يجسد دور “عمر” على وقع أغنية المسلسل ومن ثمّ يلقي التحية على طريقة أمير الليل .

وفي نهاية الفيديو عانق رامي صديقه بحضور زوجته، مُصمّمة الأزياء ​داليدا عيّاش​ في بيت الدين.