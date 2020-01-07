شاهدوا رد فعل حليمة بولند على تعليق الإعلامية أريج عبدالله على دلعها.. “يستفزني وينرفزني”!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند وسمع فيه صوتها وهي تتحدث إلى الإعلامية أريج عبدالله وفتاة أخرى.

وفيما أثنت الفتاة على رقيها وتميزها، علقت عبدالله على طريقتها في الكلام حيث أشارت إلى أنها تظهر الكثير من الدلال.

وعما إذا كان هذا يزعجها قالت: “ينرفزني” أي أنه يستفزها ويشعرها بالغضب. وأضافت ممازحة أنها تغار من حليمة.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ورغم أنه حقق على أحد تلك الحسابات أكثر من 43 ألف مشاهدة إلا أن الإعلاميتين تعرضتا بسببه للكثير من الانتقادات حيث اعتبر عدد كبير من المتابعين أن ما يجري فيه حفلة تملق متبادل.