شاهدوا.. رد ناري لـ نقابة المهن الموسيقية على تصريحات الفنانة”شيرين” في الرياض

أكد ​طارق مرتضى​ المتحدث باسم ​نقابة المهن الموسيقية المصرية​ أن تصريحات شيرين الأخيرة في ​موسم الرياض​ هي طبيعة شخصية لديها، ولا يجوز رصد كل تصريحاتها.

وعلق مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم” المصرية : أن تصريحات شيرين المثيرة طبيعة في شخصيتها، وتابع قائلا: “لكننا لن نقف لها بالمرصاد، لكن لو هناك أي تجاوز سنقف بالتأكيد ونتخذ موقف”، وقال إن الجميع في مصر والوطن العربي يتفق على الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها شيرين وصوتها النادر والقوي”،قائلا: “إحنا عطشنا من الصوت ده لحد ما طلعت لنا شيرين”، موضحا أن النقابة تواصلت معها مرارا وتكرارا وأخبرتها بعدم الإدلاء بتصريحات أثناء غنائها أو الحديث في الشؤون العامة أو السياسية.

ولفت إلى أن :”ما يحدث حاليا أن مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل ضغطا كبيرا على النجوم بطريقة غير طبيعية، ومن يعلقون وينشرون على مواقع التواصل من الممكن أن يصدروا أحكاما خاطئة لأنهم غير متخصصين”.

وأكد أن النجوم الحقيقيين في الساحة الفنية قلائل، ويجب الاحتفاظ بهم وعليهم، موضحا: “النجوم الحقيقيين معدودين على أصابع الأيدي”.

وكانت شيرين أثارت غضب بعض السعوديات بسبب نعت كل من انتقدها على دعوتها لإطاعة زوجها بـ “العوانس” وقالت على مسرح موسم الرياض الذي أحيت خلاله حفلتها الثانية :”المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس”.

مشاهير إقليميةشيرين عبد الوهابنقابة المهن الموسيقية المصريةطارق مرتضىموسم الرياض

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