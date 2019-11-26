شاهدوا.. رضوى الشربيني تبكي بلحظة مؤثّرة على الهواء بسبب هذا الشخص

لا شكّ ان موت الأهل هو أمر صعب ومرير، فيبقى لدينا شعور الحنين لهما رغم مرور السنوات على فقدانهما.

الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ لم تقدر حبس دموعها عند الحديث عن فقدان الأب في برنامجها “هي وبس” الذي يعرض عبر شاشة قناة cbc سفرة، مشيرة الى ان علاقة قويّة كانت تربطها بوالدها وما زالت تستذكره دائما وتكنّ له حب كبير.

الجدير ذكره ان رضوى الشربيني تمنت مؤخرا إرتداء الحجاب بشكل دائم، حيث وخلال فقرة برنامجها عن الموضة والأزياء، تحدثت الشربيني ايضا عن الطرق التي يمكن من خلالها إرتداء الحجاب.