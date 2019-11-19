شاهدوا.. رقصة الأميرة ديانا وجون ترافولتا يعود للواجهة من جديد

أعيد تداول صورة لرقصة الأميرة الراحلة ديانا والممثل الاميركي ​جون ترافولتا​ الشهيرة في البيت الأبيض من جديد، وذلك بعد عرض فستان الأميرة للبيع بسعر 453.5 ألف دولار في مزاد علني سيُقام في الـ 9 من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ​الأميرة ديانا​ شوهدت وهي ترتديه في أربع مناسبات رئيسة أخرى على الأقل، بما في ذلك زيارة لدولة النمسا في عام 1986، وليلة في دار الأوبرا الملكية في عام 1991، وفي مناسبة أخرى في عام 1997.

وفي يونيو 1997 – قبل شهرين فقط من وفاتها، قامت الأميرة ديانا ببيع الفستان في مزاد علني مقابل 129 ألف دولار لجمع الأموال لصالح الجمعيات الخيرية للإيدز.

وفي آذار/مارس 2013 ، تم بيعه مقابل 311 ألف دولار لرجل بريطاني، وقيل إنه اشتراه كهدية لزوجته.

ويعتقد أن هذه هي المرة الأخيرة التي عُرض فيها الفستان في مزاد علني حتى الآن.

